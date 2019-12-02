ABD’li senatörlerden Trump’a Türkiye mektubu!

Von Hollen ve Graham son olarak Trump yönetimine ilettikleri mesajda, Türkiye’ye uygulanmayan S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları ve Barış Pınarı nedeniyle uygulanması beklenen yaptırımların bir an önce devreye sokulması gerektiği uyarısında bulundu.

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“DİĞER ÜLKELERE KÖTÜ MESAJ VERİYOR”

Senatörler yaptırımların gecikmesinin ABD hakkında diğer ülkelere kötü bir mesaj verdiğini ileri sürdü.

Sabırlarının kalmadığını belirten senatörlerin Türkiye’ye karşı hasmane tavrı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında S-400 sorununu çözmek için kurulan iletişim kanalından rahatsız oldukları izlenimini verdi.