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ABD’li senatörlerden Trump’a Türkiye mektubu!

ABD ile Türkiye'nin arasındaki gerginliği arttıran ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen, Başkan Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda baskı uygulamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr
21:21 -
Haberler Dünya
ABD’li senatörlerden Trump’a Türkiye mektubu!

Von Hollen ve Graham son olarak Trump yönetimine ilettikleri mesajda, Türkiye’ye uygulanmayan S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları ve Barış Pınarı nedeniyle uygulanması beklenen yaptırımların bir an önce devreye sokulması gerektiği uyarısında bulundu.

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“DİĞER ÜLKELERE KÖTÜ MESAJ VERİYOR

Senatörler yaptırımların gecikmesinin ABD hakkında diğer ülkelere kötü bir mesaj verdiğini ileri sürdü.

Sabırlarının kalmadığını belirten senatörlerin Türkiye’ye karşı hasmane tavrı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında S-400 sorununu çözmek için kurulan iletişim kanalından rahatsız oldukları izlenimini verdi.

ABD Cumhurbaşkanı Hindistan Sanayi Türkiye Van
Son güncelleme: 21:26 02.12.2019
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