ABD’nin 5000 asker göndereceği iddiası yalanlandı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin Venezuela’nın komşusu olan Kolombiya’ya 5000 asker göndereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD’nin Kolombiya’ya asker göndereceği iddiaları, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın dün yaptığı basın toplantısında elinde bulunan defterde yazılı ‘Kolombiya’ya 5 bin asker’ notuyla gündeme gelmişti.

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da kameralar karşısına geçerek, John Bolton’un elinde tuttuğu ve Kolombiya’yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söylemişti.