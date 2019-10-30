Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasına füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 Iraklı askerin hayatını kaybettiği belirtildi

23:34 -
Haberler Dünya
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

İLGİLİ HABERIrak'ta bilanço giderek ağırlaşıyorIrak'ta bilanço giderek ağırlaşıyor

Saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, saldırının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini duyurdu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında ölenlerin sayısı 100’e ulaştı.  AJANSLAR

ABD Adana aile anne Cuma Haber Hükümet İngiltere Irak Kadın Kayseri protesto saldırı sudan yolsuzluk
Son güncelleme: 23:50 30.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more