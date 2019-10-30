ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

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Saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, saldırının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini duyurdu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında ölenlerin sayısı 100’e ulaştı. AJANSLAR