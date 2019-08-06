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ABD’nin eski başkanı Trump’ı bombaladı

ABD Başkanı Trump ile selefi Barack Obama arasındaki gerilim tırmanıyor... Her fırsatta Obama'yı eleştiren Trump'a bu sefer çok sert yanıt geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD'lilere çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr
09:50 -
Haberler Dünya
ABD’nin eski başkanı Trump’ı bombaladı

Eleştirilerinde isim vermeyen Obama’nın bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmenlere yönelik söyleminin şiddeti beslediği yönündeki eleştirilere karşı çıkmasının ardından geldi. Bugüne kadar Trump’ın tartışmalı söylemleri hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınan Obama, “Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara ‘insan altı’ diyen veya Amerika’yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz” dedi.

Obama, “Böyle bir şeyin siyasetimizde ve kamusal hayatımızda yeri yoktur. Her din, ırk ve siyasi partiden, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi” dedi. Pazartesi günü bir konuşma yapan Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınamıştı.

Son güncelleme: android-time 09:53 06.08.2019
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