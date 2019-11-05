ABD’nin eski büyükelçisi: Trump üstü kapalı tehdit etti

Marie Yovanovitch ABD Kongresi’ne verdiği ifadede, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinden “çok endişe duyduğunu” kaydetti. BBC Türkçe’nin haberinde Trump’ın Ukraynalı meslektaşı ile görüşmesinde, “(Yovanovitch’in) başına bir şeyler gelecek” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Demokratlar, kapalı kapılar aradından verilen ifadelerin ilk dökümünü Pazartesi günü yayımladı.

Cumhuriyetçi Trump, 2020’de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Ukrayna merkezli bir gaz şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğluna yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması için, Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Beyaz Saray’ın yayımladığı, 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin deşifresine göre, ABD Başkanı Yovanovitch’ı “kötü haber” olarak nitelendirdi.

Söz konusu telefon görüşmesi, ABD Başkanı’nın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmesi sonucunu doğurabilecek soruşturmayı tetiklemişti.