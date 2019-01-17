ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Ford’dan Suriye’den çekilme açıklaması

ABD'deki Woodrow Wilson Center adlı düşünce kuruluşu "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru mu, Yanlış mı?" konusunu masaya yatırıldı. Seminerde konuşmacı olan ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Fort, YPG'nin PKK ile bağlantısının açık olduğunu belirtti. Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faisal Itani ise Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılması durumunda ortaya çıkacak tabloda birçok bilinmeyenin de olacağına dikkati çekti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Center (WWC) tarafından düzenlenen “ABD’nin Suriye’den Çekilmesi Doğru mu, Yanlış mı?” başlıklı telekonferansa eski ABD’nin Suriye Büyükelçisi Ford’un yanı sıra Dış İlişkiler Konseyi kıdemli uzmanı Philip Gordon, Atlantik Konseyi kıdemli uzmanı Faisal Itani, Washington Post Beyrut Büro Şefi Liz Sly ve WWC Orta Doğu Direktörü Aaron David Miller katıldı.

ABD’nin, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK unsurlarıyla kurduğu ilişkiyi “geçici ve taktiksel” kelimeleriyle tanımlayan Ford, YPG/PKK’nın IŞİD ile mücadelesindeki ana motivasyonun ise örgütün kendi çıkarları olduğunu vurguladı.

Ford, “Mevcut durumda ABD’nin Suriye’den geri çekilmesinin Suriyeli Kürtlere bir ihanet olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

İLGİLİ HABER ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

“ORADAKİ TAKTİKSEL BİR İTTİFAKTI”

YPG’nin PKK ile bağlantısının açık olduğunu kaydeden Ford, ABD’nin Suriye’de YPG ile ilişkisinin IŞİD ile mücadele bağlamında ortaya çıktığını savunarak, “ABD, YPG ile uzun vadeli bir ittifak kurmuyordu, oradaki askeri bir taktiksel ittifaktı” yorumunu yaptı.

Bölgede Kürtlerle Araplar arasında birçok sorun olduğunu dile getiren Ford, YPG’nin varlığının sorunları azaltmadığını ve IŞİD’in bu durumdan faydalandığını ifade etti.

Ford ayrıca, Münbiç ilçesinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede meskun bir kişi olduğunu iddia etti.

İLGİLİ HABER Dengesizliğin böylesi: Trump skandal tweet'ten 24 saat sonra 180 derece döndü

“YPG’NİN PKK’NIN UZANTISI OLDUĞU AÇIK”

Washington Post Beyrut Büro Şefi Liz Sly de mevcut gidişatın istikametini öngörmenin kolay olmadığını belirterek, “YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğu açık. ABD, IŞİD ile mücadelede esasen PKK olan YPG ile çalıştı ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine negatif etkileri oldu” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu konudaki endişelerinin uzunca bir süre dikkate alınmadığını kaydeden Sly, Münbiç’teki saldırıyla Türkiye arasında herhangi bir bağlantı olma ihtimalinin bulunmadığını, zira Türkiye ile ABD’nin müttefik olduğunu vurguladı.

Itani ise İsrail’in, ABD’nin Suriye’deki varlığından memnun olduğunu vurgulayarak, Amerikan askerlerinin ayrılması durumunda ortaya çıkacak tabloda birçok bilinmeyenin de olacağına dikkati çekti.

YPG’ye destek veren ABD’nin ülkedeki varlığının Ankara için bir rahatsızlık kaynağı olduğunu söyleyen Itani, bununla son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını ifade etti. AA