ABD’nin İran’da kazanması için 4 trilyon dolar ve 300 bin askere ihtiyacı var

Kuveyt'te yayın yapan Al Qabas'ın ABD'li askeri ve siyasi yetkililere dayandırdığı bilgiye göre eğer ABD Tahran rejiminin düşmesi için savaş başlatırsa bu 3 trilyon dolara mal olacak. Bunun yanında beklenmedik olayların da yaşanacağını hesaba katan uzmanlar, toplamda 4 trilyon doların harcanabileceği tahmininde bulunuyor.

Al Qabas'ın Rus uzmanlardan aldığı bilgiye göre ABD'nin Tahran'ı yenmesi için 300 bin asker ve bin savaş uçağına ihtiyacı var.

ABD, Irak işgali sırasında 150 bin askeri bölgeye aktarmış, bunun yanında on binlerce asker müttefik ülkelerden destek olarak gelmişti. Irak işgalinin ABD'ye maliyeti ise 800 milyar dolar olmuştu.

Sonraki süreçte toplam maliyetin 3 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

2001'de Afganistan'daki savaşın ABD'ye zararı 841 milyar dolar olmuştu. ABD'nin 2011-2018 yılları arasında “terörle mücadeleye” ayırdığı miktar ise 1.6 trilyon dolar.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla beraber bölgede gerginlik yeniden tırmanmıştı.

Washington’ın “İran’dan kaynaklanan tehditler” nedeniyle bölgeye savaş gemileri ve uçakları konuşlandırması sonrası BAE, farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan petrol tankerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.