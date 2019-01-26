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ABD’nin Venezuela politikası Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD'de yaşayan savaş karşıtı bir grup, Beyaz Saray önünde ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri üzerinde uyguladığı politikayı eleştirdi.

Sozcu.com.tr
23:40 -
Haberler Dünya
ABD’nin Venezuela politikası Beyaz Saray önünde protesto edildi

Savaş karşıtı ve sivil haklar savunucusu bir grup eylemci, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık konutu olan Beyaz Saray önünde Venezuela gösterisi gerçekleştirdi.

Reuters

Reuters

Trump ve yönetiminin, Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri üzerinde uyguladığı politikayı eleştiren eylemciler ellerinde “ABD Venezuela’dan elini çek” ve “ABD, Latin Amerika’dan çık” yazılı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Reuters

Reuters

Trump’ın Venezuela’daki muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler kopmuş ve ülke diplomatları kendi ülkelerine dönmüştü.

Reuters

Reuters

Venezuela’da Maduro karşıtı Guaido, kendisini devlet başkanı olarak ilan etmiş ve yurt dışından gelen desteklerle uluslararası bir kamuoyu oluşturarak Maduro’yu istifa etmeye davet etmişti.

Reuters

Reuters

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Son güncelleme: android-time 23:49 26.01.2019
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