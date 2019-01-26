ABD’nin Venezuela politikası Beyaz Saray önünde protesto edildi

Savaş karşıtı ve sivil haklar savunucusu bir grup eylemci, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık konutu olan Beyaz Saray önünde Venezuela gösterisi gerçekleştirdi.

Trump ve yönetiminin, Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri üzerinde uyguladığı politikayı eleştiren eylemciler ellerinde “ABD Venezuela’dan elini çek” ve “ABD, Latin Amerika’dan çık” yazılı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Trump’ın Venezuela’daki muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler kopmuş ve ülke diplomatları kendi ülkelerine dönmüştü.

Venezuela’da Maduro karşıtı Guaido, kendisini devlet başkanı olarak ilan etmiş ve yurt dışından gelen desteklerle uluslararası bir kamuoyu oluşturarak Maduro’yu istifa etmeye davet etmişti.