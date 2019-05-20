ABD’yi karıştıran kürtaj kararıyla ilgili Trump’tan çok konuşulacak yorum

ABD’nin Alabama eyaletinde sağlık riski dışında kürtajı yasaklanması ülkede günlerdir tartışma konusu. Alabama'daki kürtaj yasasını destekleyenler yasanın yerel mahkemelerce engellenmesini ve konunun Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelmesini istiyor.

Anayasa Mahkemesi'nde muhafazakar yargıçların sayı olarak fazla olması umutları artırmış durumda. ABD basınında yer alan haberlere göre 16 eyalet daha kürtaja kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan konuyla ilgili görüş bildirmekten kaçınan ABD Başkanı Donald sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Trump, kendisinin çok güçlü şekilde yaşamdan yana olduğunu söylerken, bununla birlikte cinsel saldırı, ensest ilişki ve annenin hayatını koruma durumları dışında kürtaja karşı olduğunu vurguladı.