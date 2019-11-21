ABD’yi sarsan Pompeo iddiasına yalanlama: Görevine odaklanmış durumda

ABD'nin prestijli dergilerinden TIME, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun istifa etme hazırlığında olduğunu ve gelecek yılki seçimlerde Kansas eyaletinden Amerika Senatosu'na girmek üzere aday olacağını iddia etmişti.

Bakanlık sözcüsü Ortagus kısa bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Amerika'nın Sesi’nin aktardığı açıklamada, “Bakan'la konuştum ve bu haberin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı olmaya yüzde 100 odaklanmış durumda” denildi.

Derginin haberine göre Pompeo, dışişleri bakanlığı görevini önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar sürdürme niyetindeydi. Ancak TIME dergisine konuşan ve adı açıklanmayan 3 Cumhuriyetçi partili üst düzey isim, Pompeo'nun, Trump'ın azil soruşturması dahil son gelişmelerden siyasi olarak zarar görmekten endişe ettiğini ve Trump'la olan ilişkilerinde de sorunlar yaşamaya başladığını söyledi.

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Dergiye bilgi veren 3 isim, Pompeo'nun görevi bırakma tarihi olarak, yönetimden mümkün olan en yumuşak şekilde ayrılmasına olanak verecek bir zamanın seçileceğini belirtti.

Uzunca bir süredir Pompeo'nun senatörlük yarışına katılacağına yönelik dedikodular Washington kulislerinde konuşulsa da Pompeo bu iddiaları reddediyor.