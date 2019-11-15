AB’nin kritik koltuğuna aday oldu, Türkiye soruları karşısında zor anlar yaşadı

Avrupalı parlamenterlerin bazı sorularına cevap vermekten kaçınan Varhelyi, AB kurallarına harfiyen uyacağını ifade etti ancak bu cevaplar parlamenterleri ikna etmeye yetmedi.

Bazı parlamenterler, “Türkiye’nin son yıllarda birçok uluslararası kuralları ciddi anlamda ihlal ettiği” görüşünü dile getirerek Varhelyi’nin Ankara’yı destekleyen Orban hükümetinden etkilenmeyeceğini ispatlanmasını talep etmişti.

Varhelyi ise daha önce dört yıl boyunca bağımsız bir şekilde Avrupa Kurumları için çalıştığını belirterek hiçbir hükümetin müdahalesine izin vermeyeceğini, AB kurallarını harfiyen yerine getireceğini dile getirmişti.

ADAYLIĞI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Varhelyi, bundan sonraki süreçte Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’ni ikna etmek için yazılı sorulara cevap vermek durumunda kalacak.

Euronews’ün haberine göre; Varhelyi bu sürecin ardından adaylığı yeniden değerlendirilecek.

İnsan hakları ihlalleri ile yoğun tartışmalara neden olan Macar hükümetine yakınlığı ile bilinen Varhelyi Macaristan’ın bu görev için gösterdiği ikinci adayıydı.