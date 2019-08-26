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AB’ye kaçak yolla girmeye çalışan Türkler yakalandı!

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçak yolla girmeye çalışırken yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.

21:15 -
Haberler Dünya
AB’ye kaçak yolla girmeye çalışan Türkler yakalandı!

Ukrayna'nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında yasadışı yoldan Slovakya'ya geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının, karakolda verdikleri ifadede, ‘daha iyi yaşam şartları uğruna' Avusturya'ya gitme planları yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşları hakkında ‘Ukrayna devlet sınırlarını yasa dışı yoldan geçmeye teşebbüs' suçundan işlem yapılacağı kaydedildi. Ukrayna'da yaklaşık 2 hafta önce de Polonya'ya kaçak gitmek isteyen 5 Türk vatandaşı yakalanmıştı. DHA

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