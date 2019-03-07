Acemi hırsızın pantolonu düştü… Paralar yola saçıldı

ABD’nin Houston şehrinde iki silahlı soyguncu, girdikleri bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Hırsızlardan biri işyerinde başkalarının olup olmadığını kontrol ederken, diğer hırsız iki kasadaki paraları pantolonunun içine doldurdu. Paraların tamamını aldıklarını düşünen hırsızlar hızla marketten ayrıldı. Ancak telaşla çıkan hırsızın pantolonu düşünce paralar kaldırıma saçıldı.

Hırsız yere düşen paraları almaya çalışırken, kaldırımda bulunanlar olaya müdahale etmek istese de hırsız silahını gösterince kaçtı.

Paraların bir kısmını alan hırsız hızla kaçtı, geride kalan parayı ise iş yeri çalışanları topladı. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.