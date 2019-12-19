Acıyla hastaneye koştu! Röntgendeki görüntüye doktorlar bile inanamadı

Çin’in Guangdong bölgesinde yaşayan ve soyadının Wen olduğu açıklanan bir adam, anüs bölgesini kaşımak için sıra dışı bir yöntem seçince başına gelmeyen kalmadı.

Yaklaşık 17 santimetre uzunluğundaki şişeyi anüsüne yaklaştıran adam, iddiasına göre kaşıma işlemini abartınca, şişe Wen’in rektumunda sıkıştı.

Acıyla ne yapacağını şaşıran adam, bir türlü şişeyi çıkarmayı başaramayınca hastaneye başvurdu. Duruma müdahale etmeden önce röntgen çeken doktorlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cerrahi müdahale sonucunda şişe çıkarılırken, durumu iyi olan Wen aynı gün taburcu edildi.