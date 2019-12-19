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Acıyla hastaneye koştu! Röntgendeki görüntüye doktorlar bile inanamadı

Çin'de anüsünü kaşımaya çalışan bir adam, bunu şişeyle yapmaya çalışınca hastanelik oldu. Adamın rektumuna sıkışan şişe, cerrahi müdahaleyle çıkarılabildi.

Sozcu.com.tr
15:10 -
Haberler Dünya
Acıyla hastaneye koştu! Röntgendeki görüntüye doktorlar bile inanamadı

Çin’in Guangdong bölgesinde yaşayan ve soyadının Wen olduğu açıklanan bir adam, anüs bölgesini kaşımak için sıra dışı bir yöntem seçince başına gelmeyen kalmadı.

Yaklaşık 17 santimetre uzunluğundaki şişeyi anüsüne yaklaştıran adam, iddiasına göre kaşıma işlemini abartınca, şişe Wen’in rektumunda sıkıştı.

Şişe röntgende net bir biçimde görülüyor.

Acıyla ne yapacağını şaşıran adam, bir türlü şişeyi çıkarmayı başaramayınca hastaneye başvurdu. Duruma müdahale etmeden önce röntgen çeken doktorlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hastadan çıkarılan şişe.

Cerrahi müdahale sonucunda şişe çıkarılırken, durumu iyi olan Wen aynı gün taburcu edildi.

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Son güncelleme: 15:13 19.12.2019
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