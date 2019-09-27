Afganistan yeni cumhurbaşkanı için sandık başına gidiyor

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı’nın hazırladığı son rapora göre, yarınki seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısı katılmayabilir. Raporda, sayısı hayli fazla olan iç göçmenlerin de oy kullanma hakkına sahip olmadığı belirtildi. 2014’te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 8 milyondan fazla seçmen oy kullanılmıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtse de Bağımsız Seçim Komisyonu, Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıkladı. Resmi olmayan rakamlara göre Sar-i Pul, Cüzcan, Faryab, Belh, Kunduz, Bağlan, Tahar, Herat, Gor, Badgis, Helmand gibi vilayetlerdeki 40’ın üzerinde ilçe Taliban kontrolünde bulunurken, 100’ün üzerinde ilçe de Taliban tehdidi altında.

Seçim merkezlerinin üçte biri ise Taliban tehdidi nedeniyle faaliyet gösteremeyecek.

15 ADAY YARIŞACAK

Afganistan’daki hakim etnik grubun ve liderlerinin desteğini alan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.

Peştun kökenli Eşref Gani, Hazara liderlerinden ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serves Daniş, Tacik kökenli eski İstihbarat Başkanı Amrullah Salih ve Afganistan Türklerini temsilen iş adamı Muhammed Yusuf Gazanfar ile dörtlü bir takımla seçime girecek.

Gani ve Abdullah’ın rakipleri arasında ise eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar ile eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nebil öne çıkıyor.

2014’teki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan Eşref Gani ve Abdullah Abdullah, iktidar paylaşımı ve ulusal birlik hükümeti kurulması için anlaşmaya varmıştı.