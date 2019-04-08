Afganistan’da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı!

Bagram kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla, Bagram’ın Pul-i Sayyad bölgesinde üslerine doğru giden ABD askeri konvoyunu hedef aldığını söyledi. Saldırıda ABD ordusuna ait bir tankın tahrip olduğunu ifade eden Kuddusi, olayda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

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Saldırıyı Taliban örgütü üstlenirken Afganistan’daki ABD birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı. ABD’nin Afganistan’daki en büyük hava üssü Bagram ilçesinde bulunuyor. AA