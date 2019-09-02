Afganistan’da iki ayrı bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan’da Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anar Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 sivil ile 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhib, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban’dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Stadyumda general can verdi

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan’ın merkezi Faizabad şehrindeki futbol stadyumuna yerleştirilen bombanın, korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi’nin stadyumdan çıkışı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda General Niyazi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.