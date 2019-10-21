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AFP: Türk askeri kaynağı güvenli bölgenin uzunluğunu söyledi

Fransız haber ajansı AFP, Türk askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye-Suriye arasında oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili detaylar paylaştı. AFP'ye ismini açıklamadan konuşan yetkili, güvenli bölgenin 120 kilometre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

14:09 -
Haberler Dünya
AFP: Türk askeri kaynağı güvenli bölgenin uzunluğunu söyledi

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk kaynaklar, güvenli bölge ile ilgili detayları paylaştı.

AFP’nin sosyal medyadan, “Acil” koduyla servis ettiği haberde ilk aşamada Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgenin 120 kilometre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

AFP’ye konuşan Türk yetkili YPG’ye verilen sürenin yarın TSİ 22:00’de sona ereceğini açıklarken, “İlk aşamada güvenli bölge 120 kilometre olacak. Telabyad ile Resuleyn arasında olacak ve daha sonra 444 kilometreye çıkarılacak” ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı, gelişmesi Twitter’dan duyurdu.

Haber Suriye Türkiye Twitter
Son güncelleme: 14:18 21.10.2019
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