AFP: Türk askeri kaynağı güvenli bölgenin uzunluğunu söyledi

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk kaynaklar, güvenli bölge ile ilgili detayları paylaştı.

AFP’nin sosyal medyadan, “Acil” koduyla servis ettiği haberde ilk aşamada Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgenin 120 kilometre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

AFP’ye konuşan Türk yetkili YPG’ye verilen sürenin yarın TSİ 22:00’de sona ereceğini açıklarken, “İlk aşamada güvenli bölge 120 kilometre olacak. Telabyad ile Resuleyn arasında olacak ve daha sonra 444 kilometreye çıkarılacak” ifadesini kullandı.