Aileler dikkat! Küçük kız bebek kamerasında dehşeti yaşadı

Çocuklarını güvende tutmak isteyen aileler, evde olmadıkları zamanlarda tedbiri elden bırakmamak için kameralara başvuruyor. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan ve ‘bebek kamerası’ olarak adlandırılan ürünlerle ilgili dehşete düşüren bir olay yaşandı.

ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan hemşire Ashley LeMay, gece nöbete kaldığında üç kızının durumunu kontrol edebilmek için ‘Ring’ marka bir kamera satın aldı. İnternetten yorumları inceleyen ve annelerden olumlu referanslar alan LeMay, kamerayı kurduktan sonra kullanıcı adı ve şifreyle hesap açıp sistemi kullanmaya başladı. Başlarda herhangi sorun yaşamayan LeMay, bir süre sonra 8 yaşındaki kızı Alyssa’nın söyledikleriyle tereddüte düştü.

SESLER DUYMAYA BAŞLADI

Alyssa, odada sesler duyduğunu ve korktuğunu söylerken, etrafı inceleyen LeMay bir şey bulamayınca durumun üzerine gitmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde bardağı taşıran bir olay daha yaşandı. Kayıtlara yansıyan olayda kameraya erişim sağlayan bir kişi, Alyssa odada olduğu sırada onunla konuşmaya çalıştı. Kameradan gelen nefes alıp verme seslerini duyan küçük kız ‘Kim var orada’ diye sordu.

Yanıt veren erkek sesi ise, “Ben en iyi arkadaşınım. Ben Noel Baba’yım” dedi. Duydukları karşısında donup kalan Alyssa ardından annesine bağırarak odadan çıktı. Küçük kız çıkarken tekrar konuşan kişi, “Ben Noel Baba’yım. En iyi arkadaşım olmak istemez misin? dedi.

Kayıt o noktada son bulurken, görüntüleri izleyen LeMay ve partneri kamerayı sökerek sistemi devre dışı bıraktı.

‘ÇOK RAHATSIZ EDİCİ’



Yaşadıklarını ABD medyasına anlatan ve aileleri uyaran LeMay, “Çocuklar uyurken, kıyafetlerini değiştirirken izlemiş olabilirler. Bu akılalmaz ve çok rahatsız edici” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ring şirketi sözcüsü, kullanıcı güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, olayın araştırıldığını ve sistemlerinde bir açık varsa en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Şirket, kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarının da ‘hacker’lara karşı daha güvenli seçilmesi gerektiğini ifade etti.