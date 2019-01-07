Ailesinden kaçan genç kadın diplomatik kriz yarattı

Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda ülkedeki Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Birleşmiş Milletler'den (BM) herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Resmi olmayan Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşı genç kız Rahaf Muhammed al-Qunun, Tayland’ın Bangkok Havalimanı’nda Suudi Arabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonuldu. Qunun, “Suudi Arabistan Büyükelçiliği pasaportuma el koydu. Beni hasta olmakla ve yaptıklarımın bilinçsizce olduğu konusunda suçluyorlar” dedi. Akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Qunun, “Ben gerçek bir tehlike içindeyim” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde ise 18 yaşındaki Qunun’un Bangkok’taki havalimanında kaldığı otele kendisini kilitlediği belirtildi. Ülkesine dönmemek için kaldığı otelin kapısını içeriden kilitleyen genç kadın hakkında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Asya Bölgesi’nden Sorumlu Direktör Yardımcısı Phil Robertson ,”Qunun kendisini odasına kilitledi ve bir barikat kurdu ve çıkmayacağını söyledi” ifadesini kullandı.

BM’den sığınma talebi

Qunun, Tayland makamlarının kendisine sığınma konusunda yardımcı olmadığını belirterek, BM’den herhangi bir ülkeye sığınma imkanı verilmesi için talepte bulundu. Öte yandan, Suudi Arabistan’ın Bangkok Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdulilah eş-Şuaybi, el-Khalejia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, genç kızın ülkede bir otel rezervasyonun ve geri dönüş biletinin bulunmadığını belirterek, bu nedenle havalimanı makamları tarafından alıkonulduğunu, büyükelçiliğin pasaportuna el koymasının ise söz konusu olmadığını ifade etti. Genç kızın ailesinin yaşadığı Kuveyt’e geri götürüleceğini vurgulayan Şuaybi, sosyal paylaşım sitelerinde Rahaf Muhammed al-Qunun’un durumuna ilişkin yayımlanan her şeye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Twitter ve Youtube üzerinden Bangkok Havalimanı’ndan yayınlar yapmaya devam eden Qunun ise gidiş-dönüş uçak biletini Kuveyt’ten gelmeden önce aldığını, otel rezervasyonunun da bulunduğunu belirterek, bu durumun Suudi Arabistan yönetimi tarafından düzenlendiğini Bangkok’tan Kuveyt’e geri götürülmek üzere zorla alıkonulduğunu savundu. Twitter’da büyük ilgi çeken olay nedeniyle Rahaf al-Qunun’a takipçileri tarafından binlerce destek yağarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da olayla ilgili bilgilere yer verildi.