Ajanlık suçlamasıyla tutuklanmıştı… Aylar sonra Rusya’ya iade edildi!

ABD’de Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi iddiaları, Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor. Söz konusu iddialar kapsamında geçen yıl Rusya vatandaşı Marina Butina, ajanlık suçlamasıyla Florida’da tutuklanmıştı.

Hakim karşısına çıkan Butina, ABD’deki Ulusal Silah Derneği (NRA) ve Cumhuriyetçi politikacılarla bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyerek suçlamaları kabul etmişti. Yetkililerle iş birliği yaparak 18 ay hapis cezası alan Butina, cezanın ardından ülkesine gönderilmeyi talep etmişti.

Başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla tutuklanan ilk Rus vatandaşı olan Butina, cezasının tamamlanmasının ardından cezaevinden çıktı. Rusya’ya iade edilme kararı alınan Butina, bu sabah erken saatlerde Moskova’ya indi. Ajansların yakından görüntülendiği Butina, babası ve muhabirler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Rusya lideri Putin, Butina’nın ceza almasının ardından kendisinin Rusya adına herhangi bir casusluk faaliyeti yürüttüğü iddialarını reddetmişti.