Akar: FETÖ’cülerin bir kısmı Makedonya’da, isimlerini verdik

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Bakan Akar ve Shekerinska, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendireceğini; Türkiye açısından Kuzey Makedonya´nın çok özel ve önemli bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Akar, Türkiye´deki Makedon nüfus ile Kuzey Makedonya’daki Türk nüfusun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirterek, “Bütün Balkan ülkelerinin, özel olarak da Kuzey Makedonya´nın barış, istikrar, güven içinde olması bizim Türkiye olarak isteğimizdir. Bölgenin herhangi bir şekilde rekabet alanı olmamasını, ekonomi dahil her konuda Kuzey Makedonya ile işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye´nin yurt içinde ve yurt dışında birçok terör örgütüyle ciddi şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti: “Bir tarafta IŞİD, diğer tarafta ikisi aynı olan PKK/YPG. PKK’nın YPG’den hiçbir farkı yok. Diğer bir grup ise FETÖ. Bunlarla çok ciddi mücadele içindeyiz. Türkiye olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için de her türlü çalışmayı yapacağımızdan da herkesin bilgisi olması lazım. FETÖ´nün bir kısım unsurlarının maalesef Makedonya´da varlığını biliyoruz. Bu konuda Türkiye ve Makedon makamlarının birçok çalışması oldu. Bu konuda önemli gelişmeler oldu. Önümüzdeki dönemde biraz daha somut adımlarla bu terör belasından kurtulmamızın iki ülke yararına olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar iki ülke ilişkilerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu bir şekilde sabote ediyorlar. Bunların bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olacağına Makedon tarafının gerekli adımları atacağına bütün kalbimle inanıyorum. Makedon makamlarına güveniyoruz.”