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Akaryakıt istasyonu bir anda savaş alanına döndü!

Suudi Arabistan'daki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19:58 -
Haberler Dünya

Patlama, Suudi Arabistan'ın Medine şehrindeki bir akaryakıt istasyonunun deposunda meydana geldi.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, patlama anı ve yükselen alevler anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, patlamanın etkisiyle asfaltın kırıldığı, alevlerin de kırılan bölgelerden yükseldiği görüldü. Araç yıkama bölümündeki ve otomobillerine yakıt alan çevredekiler ise patlamanın etkisiyle büyük bir panik yaşayarak kaçıştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı.  DHA

Son güncelleme: 19:59 06.12.2019
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