Akdeniz’de doğalgaz gerginliği tırmanıyor! Rumlardan iki şirkete yetki

DW’nin haberine göre, Kıbrıslı Rumlar adanın güneyi ile güneydoğusunu kapsayan bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmaları için iki yabancı enerji şirketine yetki verdi. Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis, Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerine gerekli izinlerin verildiğini televizyondan açıkladı.

Uzmanlar, şu ana dek yapılan araştırmalar neticesinde Kıbrıs’ın güneyinde yaklaşık 227 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu tahmin ediyor. Söz konusu doğalgaz hacminin maddi karşılığının da 40 milyar euronun üzerinde olacağı belirtiliyor.

Ancak diğer yandan bu doğalgaz yatakları uzun bir süredir Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında gerginliklere neden oluyor. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ni tanımayan Ankara, Kıbrıs Sorunu çözülmeden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onayı olmadan doğalgaz arama faaliyetleri yapılmasına karşı çıkıyor.

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TÜRKİYE’Yİ DIŞLIYORLAR

Kendi sondaj gemileri ile Kıbrıs’ın batı, güney ve doğu bölgelerinde doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunan Türkiye, şu ana dek hem Rum kesimi, hem de üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından defalarca kınandı.

Kıbrıs Rum kesimi Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Mısır, İsrail ve Yunanistan ile iş birliği görüşmeleri de, uluslararası alanda Türkiye’nin Kıbrıs konusunda yalnızlaştığı yorumlarına neden oluyor.

Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir araya gelen Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını aleni bir şekilde ihlal etmesini görüştüklerini ve Ankara’dan kaynaklanan “provokasyonların durması için uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini” ifade etmişlerdi.