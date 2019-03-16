Akılalmaz uygulama… PUBG oynayan tutuklanıyor

Hint polisi, Hindistan'ın batısında yer alan Rajkot şehrinde 10'dan fazla öğrenciyi son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG'yi oynadıkları için tutukladı.

Rajkot polisi, Momo ile birlikte PUBG'yi, gençlere kötü örnek olduğu ve şiddete sürüklediği gerekçesiyle yasakladıklarını Twitter'dan açıkladı.

Oyunun yasaklanma gereçkesi ise, sınav döneminde oyunun başından ayrılamayan öğrencilerin akademik başarıların düşmesi olarak gösterildi.

Bu kapsamda 9 Mart’ta başlayan yasağın 30 Nisan’a kadar süreceği belirtiliyor.

Hint basınında yer alan haberlere göre yasak gerekçesiyle topluma açık alanlarda PUBG oynadığı tespit edilenler tutuklanacak. Yasağın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler de gecikmedi. Yasağın kişilik haklarını ihlal ettiği yorumları öne çıktı.