AKP Sözcüsü Çelik’ten Macron’a sert tepki!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, “Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron” dedi.

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Macron’a eleştirilerini sürdüren Çelik, “Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce” ifadelerini kullandı.

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FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, Stoltenberg ile Paris’te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, “Müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DAEŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez” değerlendirmesinde bulunmuştu.