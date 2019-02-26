Aldatan kocasını yakaladı… İntikamını böyle aldı!

Yerel gazetelerde yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan kadın kocasını başka bir kadınla yakalayınca ikiliden intikam almak istedi. Bunun üzerine birlikte yakalandıkları belirtilen kadın ve adam, bölgedeki en işlek caddelerden birindeki ağaca çıplak bir şekilde bağlandı.

Yoldan geçenler ikilinin etrafında toplanırken, kalabalığı fark eden polis olaya müdahale etti. Polis tarafından kurtarıldıktan sonra kıyafet verilen kadın ve adamın karakolda ifadeleri alındı.

İkiliyi intikamcı eşin tek başına mı bağladığı yoksa başkaları tarafından mı bağlandıkları ise henüz bilinmiyor.

Video, Çin’deki popüler sosyal medya platformu WeChat’te yayınlanması üzerine viral oldu.