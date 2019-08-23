Aldatma kavgası kanlı bitti

İngiliz The Mirror gazetesinin yerel medyadan aktardığı habere göre; 45 yaşındaki öfkeli adam, karısıyla birlikte olduğu öne sürülen 35 yaşındaki adamla sokak ortasında kavgaya tutuştu.

Tolima kentinde güpegündüz yaşanan kavga çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilirken, aldatılan koca, elinde bıçakla ‘can düşmanı’na saldırdı.

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Adamın kendini sandalyeyle savunmaya çalışması görüntülere yansırken, yerel medya, iki adamın da birbirini bıçaklayarak öldürdüğünü yazdı.

Aldatılan kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer adamın ise kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.