Ali Kemal’in torununa sokak ortasında elle taciz

İngiltere'nin eski dışişleri bakanı ve bir dönem de başkent Londra'nın belediye başkanlığı görevini üstlenen Boris Johnson, İngiliz tabloid basınının gündeminde. Eşinden ayrılarak kendisinden 24 yaş küçük Carrie Symonds'la aşk yaşayan Johnson'ın fotoğrafları ortaya çıktı. Symonds, dün gece Johnson'ın poposunu çimdiklerken görüntülendi.

İngiltere’de gündem Boris Johnson ve sevgilisi Carrie Symonds… Eylül ayında eşinden boşanma kararı aldığını kamuoyuna duyuran İngiltere’nin eski dışişleri bakanı ve bir dönem Londra belediye başkanlığı koltuğunda da oturan 54 yaşındaki Johnson’ın evliliğini, Symonds ile birlikte olmak için bitirdiği konuşulmuştu. Gerçekten de kısa bir süre sonra Johnson ile Symonds’ın birlikte olduğu açıklanmış ve çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bugün de İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, Johnson ile Symonds’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Yeni yıl partisi sırasında çekilen fotoğraflarda çiftin birbirlerinden kopamadıkları görülürken, bir kare manşetlerde yer aldı.

O karede Symonds, önünde yürüyen Johnson’ın poposuna ‘çimdik’ atıyor. Partide çiftle birlikte olan davetliler, “Symonds ve Johnson bir an olsun bile birbirlerinin elini bırakmadı. İkisi de çok mutlu görünüyordu. Hatta Symonds’ın cep telefonunun ekranında Johnson’ın bir fotoğrafı var” dedi.

VATAN HAİNİNİN TORUNU

Boris Johnson, ‘Artin Kemal' olarak da bilinen Ali Kemal’in öz torunu Stanley Johnson’ın oğlu olarak Türk basınında sık sık yer aldı. Ali Kemal, Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştı. İstiklal Savaşı sonrası ‘vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Kemal İstanbul'a getirilirken İzmit'te halk tarafından linç edilmişti.