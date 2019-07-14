Alman basınından S-400 yorumu: Geri dönüşü olmaz

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını yorumlayan Die Welt gazetesi, NATO ve ABD'nin sert eleştirilerine rağmen uygulanan anlaşmanın Ankara'nın Batılı müttefiklerinden ayrılmasıyla sonuçlanacak ‘geri dönüşü olmayan nokta' haline gelebileceğini belirtti.

Makaleye göre Türkiye, bölgedeki etkisi ABD'ye göre çok daha güçlü olan Rusya'yı Ortadoğu konusunda müzakere yürütebilecek bir partner olarak değerlendirdiği için anlaşmayı ihlal etmeye kalkışmadı.

Sistemlerin başkent Ankara'nın yakınlarında konuşlandırılabileceğine dikkat çeken gazete, anlaşmanın gerçekleşmesinin bir diğer nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'den savunma isteğini gösterdi.

2016'daki darbe girişimi sırasında TBMM binasına hava saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Die Welt, şimdi Türk liderin Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin konuşlandırılması halinde 2016'dakine benzer bir durumda Washington'un sistemleri devreden çıkarabileceğinden çekindiğini vurguladı.