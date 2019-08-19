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Alman içişleri bakanından çağrı: Tatile giden Suriyelilerin sığınmacı statüsü düşürülecek

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'in hafta sonu edisyonuna konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye'de de bulunan Suriyeli sığınmacılar hakkında açıklama yaptı. Seehofer, "Düzenli olarak Suriye'ye tatile giden bir Suriyeli sığınmacı dürüstçe Suriye'de tehdit altında olduğunu söyleyemez" dedi.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Dünya
Alman içişleri bakanından çağrı: Tatile giden Suriyelilerin sığınmacı statüsü düşürülecek

İç savaşın ve karışıklığın devam ettiği Suriye’den başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınmacı olarak giden Suriyeliler hakkında Almanya İçişleri Bakanı’ndan flaş bir açıklama geldi. Sağcı bir tutuma sahip olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, dini bayramlarda ülkelerine giden Suriyelilerin sığınmacı statüsünün düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Alman bakan, yetkililerin bir an önce harekete geçeceğini söyledi.

Seehofer, “Eğer biri, bir Suriyeli sığınmacı düzenli olarak Suriye’ye tatile gidiyorsa, o kişi dürüst bir şekilde Suriye’de tehdit altında olduğunu iddia edemez. Biz onların sığınmacı statüsünü düşürmeliyiz” dedi. Seehofer, “Alman yetkililer böyle tatilleri öğrendiği zaman bir soruşturma başlatarak sığınmacı statüsünü düşürecekler” dedi.

Muhafazakar Seehofer, kaç kişinin bu durumdan etkileneceğini söylemedi.

Son güncelleme: android-time 10:19 19.08.2019
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