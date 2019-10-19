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Alman liderden skandal ‘Türkiye’ talebi

Almanya’nın Türkiye'ye silah satışları Alman iç siyasetinde gündem olmayı sürdürüyor. Sol Parti Türkiye’ye kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını istedi.

Sozcu.com.tr
14:03 -
Haberler Dünya
Alman liderden skandal ‘Türkiye’ talebi

Sol Parti Eşbaşkanı Bernd Riexinger Hamburg’da yaptığı açıklamada Türkiye'ye tüm silah ihracatlarının durdurulmasını istedi.

Partisinin eyalet kongresinde konuşan Riexinger, “Türkiye'ye tüm silah ihracatları derhal durdurulmalı, verilmiş izinler de geri çekilmeli” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda teröre karşı başlattığı operasyonda kullanılabilecek silah ve teçhizatın satışına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Ancak diğer silahlar ve daha önce onaylanan satışlar bu karardan etkilenmiyor.

Türkiye, 17 Ekim’de ABD ile anlaşarak Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saatlik süreyle ara vermişti.

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ABD Almanya bomba Dışişleri Bakanı Haber Suriye Türkiye
Son güncelleme: 14:19 19.10.2019
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