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Almanya’da bomba paniği… Adliye sarayı boşaltıldı

Almanya bu sabah saatlerinde bomba paniği yaşadı... Kiel, Erfurt ve Magdeburg kentlerindeki 3 adliye sarayı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

android-time 12:38
Haberler Dünya
Almanya’da bomba paniği… Adliye sarayı boşaltıldı
Almanya bu sabah saatlerinde bomba paniği yaşadı... Kiel, Erfurt ve Magdeburg kentlerindeki 3 adliye sarayı bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Hannoversche Allgemeine Zeitung, bu sabah saatlerinde 3 şehirde bulunan adliye saraylarının bomba ihbarı üzerine boşaltıldığını yazdı.

Gazete, Magdeburg ve Erfurt’taki adliyelere bomba tehdidinin e-posta üzerinden geldiğini ve kısa süre içinde binaların boşaltıldığını aktardı.

Yetkililer, Kiel’de de benzer bir tehdidin sabahın erken saatlerinde geldiğini söylerken özel eğitimli köpeklerin arama çalışmalarına dahil edildiğini açıkladı.

Ülkenin batısındaki Hesse eyaletinde de benzer bir olay yaşandı. Wiesbaden kentindeki adliye sarayı boşaltıldı.

Detaylar geliyor…

 

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Son güncelleme: android-time 13:0211.01.2019
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