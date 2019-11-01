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Almanya’da, camiye dışkılı saldırı!

Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg beldesindeki Selimiye Camii’nin girişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışkı ile kirletildi.

00:12 -
Haberler Dünya

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camii'ne, ikindi namazının ardından saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caminin giriş kapılarını dışkı ile kirletti.

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Durumun, fark edilmemesi üzerine polis haber verildi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlatarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Wassenberg Selimiye Camii Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.  DHA

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Son güncelleme: 00:23 01.11.2019
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