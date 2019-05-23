Almanya’da Türk vatandaşını hastanelik ettiler!

Bild gazetesinde yer alan habere göre, suç dosyası oldukça kabarık olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki saldırgan, kendilerini ikaz eden 70 yaşında bir Türk vatandaşını yumruk ve tekmelerle darp etti.

Haberde, birinin Alman, diğerinin de Bulgar ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen saldırganların, sorgulama için çıkarıldıkları mahkemede, hâkim tarafından ‘ağır yaralama’ suçundan gözaltına alınıp, tutuklandıkları belirtildi. Haberde, Başsavcı Wolf-Tilmann Baumert, “Saldırıda yabancı düşmanlığını işaret eden bir ize rastlamadık” dediği belirtildi.

Wuppertal Emniyetinin, saldırganların darbelerinden sonra hala hayati tehlikeyi atlatamayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının uğradığı saldırıyı derinlemesine araştırmak için “Karanfil” adlı bir cinayet komisyonu kurduğu bildirildi.

NASIL DARP EDİLDİ?

Saldırıya uğrayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı, evinin yanındaki otobüs durağında beklerken, saldırganların, kendisinin de kiracısı olduğu binanın koridoruna girdiklerini gördü. Bunun üzerine onların ardından giden Türk, binanın koridorundan dışarı çıkmalarını istedi.

Yaşlı adama bağırıp çağırmaya başlayan saldırganlar, ardından tekme ve tokatla saldırdıkları yaşlı adamın kafasının duvara çarpmasına neden oldu.

Saldırganlara olay yerinde müdahale eden çevredekiler, saldırganlardan birisini polis gelinceye kadar tutup sonra da polise teslim ettiler. İkinci saldırgan da daha sonra polis tarafından yakalandı. DHA