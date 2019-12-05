Almanya’da Türklere çirkin saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Türke ait dönerci dükkanın duvarına kimliği belirlenemeyen kişilerce gamalı haç çizildiği bildirildi.

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, Friedrichshain semtindeki Koppen Caddesi’nde bulunan bir döner dükkanına kimliği belirlenemeyen kişilerin girdiği ve yeşil boyayla duvara gamalı haçın yanı sıra “defolun” yazdığı belirtildi.

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Açıklamada olayın dün akşam dükkan sahibi tarafından polise bildirildiği ifade edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Dükkanın sahibi Etem Koluman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanın bir süredir kapalı olduğu için bu olayın ne zaman gerçekleştiğini tam olarak bilmediğini belirterek, dün akşam dükkanın önünden geçerken kepenk kırılarak dükkana girildiğini fark ettiğini anlattı.

Bu bölgede Türkleri sevmeyen çok kişinin bulunduğunu ifade eden Koluman, geçen yıl da araçlara gamalı haç çizildiğini kaydetti. (AA)