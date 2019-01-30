Almanya’dan flaş DİTİB kararı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olarak maaş alan ve Türkiye'den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyeceği açıklandı. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile tutuklu ve mahkumlara dini hizmet verilmesi konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan haberde açıklamaya yer verildi. Açıklamada, DİTİB camilerinde görevli olmalarına rağmen, Türkiye'den gönderilmeyen ve maaşları Türkiye tarafından ödenmeyen; cezaevlerinde yarı zamanlı veya gönüllü olarak hizmet veren imamların, sözleşmenin feshedilmesinden etkilenmediği belirtildi.

HRİSTİYAN BAKAN: CEZAEVİNDE SARSILMAMIŞ GÜVEN ORTAMI

Aşağı Saksonya eyaletindeki cami ve Müslüman derneklerini çatısı altında toplayan Şura Derneği ile yapılan sözleşmenin de geçerliliğini koruduğu kaydedildi. Açıklamada, eyaletteki cezaevlerinde görevli imamlara uygulanan güvenlik incelemesine ek olarak eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan da bilgi isteneceği belirtildi.

Eyalet Adalet Başkanı Barbara Havliza, cezaevi gibi hassas bir alanda “sarsılmamış güven” ortamı bulunması şart olduğunu belirterek, imamların “üçüncü ülkelerin etkisinden bağımsız” olması gerektiğinin altını çizdi.

Eyalet Adalet Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bu anlaşma çerçevesinde eyaletteki 14 cezaevinden dokuzunda Müslümanlara yönelik dini hizmetler veriliyor. Cezaevlerinde görevli 19 imamın üçünün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'ya gönderilen imam olduğu belirtildi. 12 imamın ise gönüllü olarak hizmet verdiği kaydedildi.