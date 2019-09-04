Almanya’dan flaş karar: Türkiye’de de kullanılan tarım ürünü yasaklandı

Reuters’ın “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haber Alman hükümetinden iki yetkiliye dayandırıldı. İsmi açıklanmayan yetkililer, çiftçilerin kullandığı glifosat bazlı tarım ilaçlarının kullanımının 2023’ten itibaren yasaklanacağını duyurdu.

40 yılı aşkın bir süredir bütün dünyada kullanılan glifosat bazlı tarım ilaçlarının kansere sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanacağı belirtildi. Almanya’dan önce Avusturya geçtiğimiz aylarda bir yasa tasarısını onaylayarak glifosat kullanımını engellemek adına ilk adım atan Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.