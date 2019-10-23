Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra Batı’da güvenli bölge tartışması

Reuters haber ajansının iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Bakan Karrenbauer, NATO üyelerinin teklifini tartışmaya hazır oldukları yolunda sinyal verdiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de az önce yaptığı açıklamada, Karrenbauer ile önerdiği ‘uluslararası güçlerin denetimindeki güvenli bölge’ teklifini görüştüğünü söyledi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da Berlin’in güvenli bölge teklifini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Parti'nin de lideri olan Karrenbauer, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgede Türkiye ve Rusya’nın da rolü olması gerektiğini söylemişti.

Merkel'in kendisine destek verdiğini ifade eden Karrenbauer, öneriyi perşembe ve cuma günleri yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda mevkidaşlarıyla konuşacağını da duyurmuştu.

BAŞINDAN BERİ ANKARA’NIN TALEBİ

Ankara Yönetimi, Suriye’de iç savaş başlamasından bu yana hem desteklediği silahlı muhalif gruplar hem de sınırına gelen sığınmacılar için ‘güvenli bölge’ talep ediyor.

Bu öneri ilk kez Mart 2012’de dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından resmen dile getirildi.

O dönem Başbakan olan Erdoğan da “Tampon bölge ya da güvenli bölge kurulması önerilerini değerlendiriyoruz” demişti.

Eylül 2012 sonunda Birleşmiş Milletler zirvesi için New York’a giden dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nde karar alınabilmesi için mevkidaşlarıyla görüşmüş ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.

Ekim 2014’te ise Başbakanlık koltuğunda oturan Davutoğlu, El Cezire Türk’e verdiği bir mülakatta, BM denetiminde bir güvenli bölgeyi gündeme getirmişti.

Davutoğlu’nun konuya ilişkin sözleri şöyleydi:

“Bizim kastettiğimiz güvenli bölgedir, yani öyle bir bölge olsun ki, BM teminatı altında ya da uluslararası koalisyonun teminatı altında, insanlar oraya sığındıklarında hava bombardımanından ve kara ordusunun bombardımanından emin olsunlar.”