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Almanya’dan Suudileri kızdıracak silah satışı kararı

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararını uzattığı açıklandı.

15:48 -
Haberler Dünya
Almanya’dan Suudileri kızdıracak silah satışı kararı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, hükümetin ay sonuna kadar Suudi Arabistan’a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, “Bu karar, Yemen’deki gelişmelere yönelik alındı. Yemen’deki savaşın bir an önce sona ermesi görüşündeyiz” dedi.

Ayrıca Maas, bu ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum yapamayacağını ancak Yemen’deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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