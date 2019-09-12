Almanya’dan Yunanistan’a mülteci uyarısı: Acilen Türkiye’ye iade edin

Atina yönetimi, Ege Denizi'ndeki adalarında bulunan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle, bir süre önce sığınmacıların bir kısmını ana karaya tahliye etmeye başladı. Almanya da yaşanan bu gelişmeler karşısında Yunanistan’a çağrıda bulunarak, Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısının artırılmasını talep etti.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer verdiği röportajda, “Yunan adalarındaki sığınmacı kayıt merkezlerinde yaşanan sıkıntılı durumun iyileştirilmesi için, sığınmacıların Türkiye’ye iadesinde acilen bir ilerleme kaydetmemiz gerektiğinin anlaşılması lazım” ifadesini kullandı.

Geri Kabul Anlaşması’na vurgu

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği 2016 yılının Mart ayından bu yana AB’den Türkiye’ye bin 904 sığınmacı iade edilirken, AB Türkiye’den 24 bin 348 sığınmacı aldı.

Bunlardan 8 bin 896 kişi Almanya tarafından kabul edildi. Geri Kabul Anlaşması’nı kapsamlı bir biçimde uygulamanın çok önemli olduğunu kaydeden Mayer, bu anlaşmanın sadece Yunanistan’a kaçak geçişleri azaltmak adına değil, insan tacirlerinin faaliyetlerini durdurma ve sığınmacıların Ege Denizi’ndeki ölümcül tuzaklara yönlendirilmesini durdurmak adına da vazgeçilemez olduğunu vurguladı.

Merkel ve Erdoğan görüştü

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın elindeki rakamlara göre 2015 yılının Mart ayı ile 2016 yılının Mart ayı arasındaki bir yıllık dönemde bin 163 sığınmacı Ege Denizi’ni geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. 2017 ve 2018’i kapsayan iki yıllık dönemde ise bu sayı 233 olarak tespit edildi.

Bu arada Almanya hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıkları ve bu görüşmede sığınmacıların durumunun da ele alındığı bildirildi.