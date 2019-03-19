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Amazon’un kurucusuna şantajın detayları belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ile Trump'a yakınlığıyla bilinen National Enquirer dergisi arasında bir şantaj krizi çıkmıştı. Bezos'un evlilik dışı ilişkisini ortaya çıkaran derginin Bezos'a, "Bize para ver yoksa çıplak fotoğraflarını basarız" dediği açıklanmıştı. Bugün, derginin Bezos'un çıplak fotoğrafları için başarılı iş insanının kız arkadaşı Lauren Sanchez'in erkek kardeşine 200.000 dolar verdiği iddiası ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr
09:13 -
Haberler Dünya
Amazon’un kurucusuna şantajın detayları belli oldu

Geçtiğimiz aylarda ABD kamuoyu Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un evlilik dışı ilişkisini konuşuyordu… ABD’nin çok okunan tabloid dergilerinden National Enquirer, Jeff Bezos’un eşini aldattığı ve spiker Lauren Sanchez ile birlikte olduğunu yazmıştı. Kapsamlı bir dosya hazırlayan dergi, gelecek sayılarda Bezos’un Sanchez’e attığı çıplak fotoğrafları yayınlayacağını da açıklamıştı. Ocak ayında dergi içinde tam 11 sayfalık bir dosya hazırlayan dergi yönetiminin daha sonra Bezos ile iletişime geçtiği ve şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Bugün, ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Trump’a yakınlığıyla bilinen National Enquirer dergisinin fotoğraflara ve bilgilere nasıl ulaştığını ortaya çıkardı. Gazete, Bezos ile Sanchez arasındaki mesajlaşmaların ve fotoğrafların Sanchez’in ağabeyi Michael Sanchez tarafından sızdırıldığını yazdı. Gazetenin iddiasına göre National Enquirer, Sanchez’e fotoğraf, mesaj ve diğer detaylar için tam 200.000 dolar ödedi.

Bezos skandalın patlamasından kısa bir süre sonra bir yazı yazarak, “Elbette kişisel fotoğraflarımın yayınlanmasını istemiyorum ama aynı zamanda sıklıkla yapılan şantaja da boyun eğmeyeceğim” demişti.

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Son güncelleme: android-time 09:19 19.03.2019
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