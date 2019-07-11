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Amerikalı bilim kadını Yunanistan’da ölü bulundu

Yunanistan'dan üzücü bir haber geldi... Bir haftadır kayıp olan Alman Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü’nün moleküler biyoloğu olan 59 yaşındaki Suzanne Eaton'ın cansız bedeni bulundu.

09:57 -
Haberler Dünya
Amerikalı bilim kadını Yunanistan’da ölü bulundu

Yunanistan’ın Girit adasına tatile giden ABD’li biyolog Suzanne Eaton’dan kötü haber geldi… Bir haftadır kayıp olan ve bölgede kendisini bulmak için yoğun arama çalışmaları yapılan Eaton’ın cansız bedeni İkinci Dünya Savaşı’nda sığınak olarak kullanılan bir mağarada ölü bulundu.

Başarılı bilim insanının bulunması için yakınları ödül vadetmişti.

Polis, Suzanne Eaton’ı kimin öldürdüğünü belirlemeye çalıştıklarını ve soruşturmanın henüz tamamlanmadığını açıkladı. Çalışma arkadaşları “Suzanne, çok  seçkin ve ilham verici bir bilim insanı, sevgi dolu bir eş ve anneydi. Neden öldürüldüğü hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Kaybı dayanılmaz'”dedi.

Başarılı bilim insanının öldürüldüğünü duyuran yerel polis, “Olay yerinde mi öldürüldü yoksa öldürüldükten sonra mı mağaraya getirildi, şu an onu araştırıyoruz” dedi.

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