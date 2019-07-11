Amerikalı bilim kadını Yunanistan’da ölü bulundu

Yunanistan’ın Girit adasına tatile giden ABD’li biyolog Suzanne Eaton’dan kötü haber geldi… Bir haftadır kayıp olan ve bölgede kendisini bulmak için yoğun arama çalışmaları yapılan Eaton’ın cansız bedeni İkinci Dünya Savaşı’nda sığınak olarak kullanılan bir mağarada ölü bulundu.

Polis, Suzanne Eaton’ı kimin öldürdüğünü belirlemeye çalıştıklarını ve soruşturmanın henüz tamamlanmadığını açıkladı. Çalışma arkadaşları “Suzanne, çok seçkin ve ilham verici bir bilim insanı, sevgi dolu bir eş ve anneydi. Neden öldürüldüğü hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Kaybı dayanılmaz'”dedi.

Başarılı bilim insanının öldürüldüğünü duyuran yerel polis, “Olay yerinde mi öldürüldü yoksa öldürüldükten sonra mı mağaraya getirildi, şu an onu araştırıyoruz” dedi.