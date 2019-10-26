Amerikan konvoyu Kamışlı’dan geçip gözden kayboldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü tutacağız. Petrolü koruyacağız ve petrol ilgili ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz” açıklamasından sonra ABD birlikleri tekrardan Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi. Görüntülerde ABD bayraklı askeri araçların konvoy halinde Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı görüldü.

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GÖZDEN KAYBOLDU

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD’ye ait Irak üzerinden Suriye’ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye’nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. DHA