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Amerikan medyasındaki sahte Türkiye haberine Trump’tan tepki: Skandal

Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken, Batı medyasının başını çektiği manipülasyonlar da devam ediyor. Başkan Trump, bir silah tanıtımı sırasında çekilen görüntüleri Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna aitmiş gibi yansıtan ABD News televizyonuyla dalga geçti.

Sozcu.com.tr
08:31 -
Haberler Dünya
Amerikan medyasındaki sahte Türkiye haberine Trump’tan tepki: Skandal

ABD merkezli ABC News televizyonu, ABD’deki bir silah tanıtımı sırasında kaydedilen ve güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, Barış Pınarı Harekâtı'na ait gibi göstererek manipülasyona imza atmıştı.

Alt bantta “Suriye’de kıyım” yazılı haberi aktaran sunucu, “Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye’nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye’nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak IŞİD’e karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’ün bu manipülatif haberine Twitter’dan sert tepki verdi.

Trump, “ABC News’de büyük skandal. Suriye’de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet” ifadesini kullandı.

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