Ankara Anlaşması’na rekor başvuru

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma vizesi. Romanya ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu bazı diğer ülkelerin Avrupa Birliği’ne katılması sonrası bu vize türünden yararlanan yalnızca Türk vatandaşları kaldı.

Bu anlaşma ile İngiltere’ye gelenlerin sayısında 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra dikkat çekici bir artış olmuştu.

Henüz belirsizlik devam etse de İngiltere’nin AB’den ayrılması anlamına gelen Brexit için belirlenmiş olan 31 Mart takviminin de başvuruların rekor kırmasında etkisi olduğu düşünülüyor.