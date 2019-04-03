Ankara-Washington hattında seçim krizi: ABD ve Türkiye’den peş peşe açıklamalar

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Ankara-Washington hattında dün gece gerilim yaşandı… ABD Dışişleri Bakanlığı pazar günü düzenlenen yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısında Türkiye’deki seçimler gündeme gelmiş ve bakanlık sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinde, “Özgür ve adil seçim demokrasinin önemli parçası. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil” diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino “Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den de daha azını beklemiyoruz” demişti.

“HERKES SAYGI GÖSTERMELİ”

Bu açıklamayı takiben Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada “Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye'nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.

Aksoy açıklamasında, “Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. 31 Mart yerel seçimleri de demokratik ve şeffaf bir ortamda barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir. Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir” diye yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesini Twitter üzerinden paylaştı. Altun, Twitter paylaşımında “Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz. Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.