AP seçimlerini kazanan ve kaybeden Türk kökenli siyasetçiler kimler?

Kritik seçimleri kazanan Türk siyasetçiler kimler, hangi partiden aday oldular, neyi savunuyorlar?

Özlem Alev Demirel

Almanya'da Sol Parti’nin (Die Linke) liste başı adayı konumunda bulunan Özlem Alev Demirel seçimleri kazananlar arasında bulunuyor. Özlem Alev Demirel 1984 yılında Malatya’da doğdu. Ailesi 1989 yılında Almanya’ya göç etti. Bonn şehrinde siyasal bilgiler okuyan Özlem Alev Demirel çocukluğundan bu yana ailesinden dolayı siyasetle iç içe olduğunu ifade ediyor.

Özlem Alev Demirel siyasete gazetecilik yaparak adım attığını belirtiyor. İnsan hakları ihlalleri ve ırkçılığa karşı mücadele yürütüyor ayrıca Türkiye’deki Kürtlerin yaşadığı sıkıntılara barışçıl çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. Düsseldorf’ta yaşayan Özlem Alev Demirel evli ve iki çocuk annesi. Sol Parti Avrupa Parlamentosu’nda 5 milletvekili ile temsil edilecek.

Niyazi Kızılyürek

Kuzey Kıbrıslı bir Türk ilk kez Avrupa Parlamentosu’nda yer alacak. Akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs ana muhalefet partisi AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) tarafından aday gösterildi. 59 yaşında olan Niyazi Kızılyürek tarih profesörü, akademisyen ve yazar. Kızılyürek siyasal bilimler ve sosyoloji öğrenimini tamamladığı Bremen Üniversitesi'nde doktora yaptı. Çeşitli dillerde yirmiyi aşkın kitabı yayınlandı. Barış ve Türk-Yunan dostluğuna yönelik çalışmalarından dolayı bir çok ödül aldı.

İsmail Ertuğ

2009 yılından bu yana Avrupa Parlamenteri olan İsmail Ertuğ emin adımlar ile siyasi kariyerine devam ediyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) 10. sıra adayı olan 1975 doğumlu İsmail Ertuğ seçimi kazananlar arasında bulunuyor.

İsmail Ertuğ’un ailesi 1970’li yıllarda İzmir’den Almanya’ya göç etti. Ertuğ 1975 yılında Amberg şehrinde doğdu. İşletme yönetimi okuyan Ertuğ sağlık sigortası sektöründe birçok şirkete danışmanlık yaptı.

İsmail Ertuğ 1999 yılından bu yana Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesi.

2009 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan Ertuğ 2014 yılında da yeniden seçilmişti.

Engin Eroğlu

1982 doğumlu Engin Eroğlu Almanya’da “Serbest Seçmenler” (Freie Wahler) partisinin 2. sıra adayı idi. Avrupa Parlamentosu’nda elde edilen iki sandalyeden biri Engin Eroğlu’nun oldu.

Göçmen bir aileden gelen ve 1997 yılından bu yana siyasette aktif olan Engin Eroğlu bankacılık sektöründe çalışıyor. Ayrıca iş insanı olarak görev yapıyor.

Kimler seçilemedi?

Seçim yarışını kazanamayanlar arasında ise Ayhan Tonca ve Murat Yılmaz var. Tonca, Hollanda’da AKP’ye yakınlığı ile bilinen DENK Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimleri için liste başı adayıydı. 43 yaşındaki Murat Yımaz ise Almanya'da Sol Parti’nin (Die Linke) 10. sıra adayı olarak seçime katıldı. (EURONEWS)