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AP’den İBB’ye kayyum iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Ciddi sonuçları olur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması iddiaları dünya gündemine de oturdu. İçişleri Bakanı Soylu'nun Pazar günü açıklama yapacağını söylemesinin ardından AP'nin Türkiye eski Raportörü Kati Piri de konuyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Piri, mesajında "AB-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olur" dedi.

08:49 -
Haberler Dünya
AP’den İBB’ye kayyum iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Ciddi sonuçları olur

İBB’ye kayyum atanması iddialarıyla ilgili tartışma sürerken, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye eski Raportörü Kati Piri’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Piri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk hükümeti yerel seçimlerden sonra, seçilmiş belediye başkanlarını görevden almaya başladı. Süleyman Soylu şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit ediyor” dedi.

Piri, “İmamoğlu’nu görevden alırlarsa, bunun AB-Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kere düşünmekte fayda var” diye ekledi.

Son güncelleme: android-time 09:06 07.09.2019
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