Apple yeni iPhone’u tanıttı sosyal medya karıştı: Korkudan kimse almayacak!

ABD’li teknoloji devi Apple, her yıl merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtımını dün gerçekleştirdi. Yeni nesil iPad ve Apple Watch’ların yanı sıra en çok merak edilen ürün ise yeni iPhone’du.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olarak üç farklı modeli tanıtılan telefon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun sebebi ise telefonu beğenenler kadar eleştirenlerin de olmasıydı.

Teknik özellikleri bir kenara bırakırsak, en sıra dışı eleştirilerden biri telefonun arka yüzeyindeki üçlü kameraya yöneltildi.

Bu tasarımın tripofobiyi tetiklediğini öne süren kullanıcılar, birçok kişinin bu sebeple telefona soğuk yaklaşacağını belirtti.

Tripofobi, ‘bir arada olan ve çok delikli yapısı ya da modeli olan şeylerden korkma' anlamına geliyor.